Aracely Arámbula lanza 'bomba' a Luis Miguel y aplaude a Stephanie por criar a Michelle Salas sin ayuda del cantante

Ciudad de México.- Aracely Arámbula le envió un cariñoso mensaje a Stephanie Salas, quien hace unos días opinó sobre la actriz y sus esfuerzos para sacar adelante a sus hijos sin ayuda de Luis Miguel.

Ahora, la actriz conocida como 'La Chule' le agradeció su opinión.

¡Ay mi Stephanie hermosa¡, ¿pues ella también no? Ella ha sido una gran mamá , ella siempre se ha hecho cargo de Michelle, yo quiero mucho a ‘Mich’ y a su mamá. No nos conocemos tanto ella y yo, pero todo mi respeto”.

Y ante los cuestionamientos de cómo hace para organizar su vida de mamá y actriz ahora que tiene tanto trabajo, la ex de Luis Miguel comentó:

Como todas las mamás, ¡bendito Dios que mi mamá me ayuda!, las santas madres que tenemos, o sea mi mamá me ayuda, mi papá también, así que, pues bueno si me duele irme de casa, pero muy contenta porque estoy realizada. Es bonito que nosotras como mamás estemos realizadas así los hijos van a estar más contentos. Todo lo mejor y mi respeto y mi admiración para todas esas mamás que salen a trabajar tan temprano y que a veces pasan mucho tiempo para poder ver a sus hijos”.