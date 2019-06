¡Armada y peligrosa! Shannon Ihrkle, la soldado más sexy del 2019

Estados Unidos.- Shannon Ihrkle, modelo y exmiembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, ha causado admiración y furor, debido a que hace unos días subió algunas fotografías tomadas por Marine Corps Times, en el desierto de California, de ella luciendo un espectacular cuerpo.

La exmarine posó para las cámaras usando un lindo y diminuto bikini, acompañado por uno que otro accesorio militar, lo que provocó comentarios de admiración, expresando lo hermosa que es.

Wow wow wow, oh Dios mío, sexy, sexy, oh Dios mío, wow, increíble dama y te quiero cariño, espero tener la oportunidad de sacarte pronto”, comentó uno de sus seguidores.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron de felicitación y positivos hacia la guapa modelo, pues ella mediante una publicación en su Instagram comento que a través de Facebook, otra chica miembro de la Marina le expresó que denigra a la corporación y que parece no importarle.

Recibí hoy un comentario de Facebook de una compañera de marina que dice que debería avergonzarme de mí misma y que soy una mala representante para las infantes de marina. Honestamente, no me importa y la gente que me conoce, sabe esto sobre mí. Me encanta quién soy, cuánto trabajo y mi propio viaje personal".