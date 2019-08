Arturo San Vicente: "El deporte en Navojoa es el negocio privado de unos cuantos"

Navojoa, Sonora.- Debido a la controversia que se ha presentado al interior del sector deportivo por denuncias al supuesto manejo y corrupción de recursos de ligas, el tema se ha puesto en el ‘ojo del huracán’ en recientes semanas, pero estas situaciones se registran desde hace años, según el antecedente histórico.

Arturo San Vicente, extitular del Instituto Municipal del Deporte durante la administración del alcalde panista Raúl Silva Vela, reveló que una lucha por dar transparencia a estos recursos se llevó a cabo de su parte y sus colaboradores en su periodo al frente de la dependencia, pero se vio frenada debido al interés particular de este sector.

Manifestó que desde su entrada al IMD, el manejo de ligas municipales, de las cuales es responsable el Ayuntamiento, son vistas como un negocio privado, ya que los recursos se manejan al interior y no se reportan los ingresos y egresos a la dependencia o al municipio.

Aunado a ello, muchos representantes deportivos se apropian, según su experiencia, de los espacios dentro de la Unidad Deportiva, a pesar de que no pagan los derechos de uso a la dependencia.

Las cuotas altas a veces perjudican a los niños que practican algún deporte

A pesar de que existen ingresos fuertes de parte de los equipos que pagan sus cuotas de participación para las ligas, las vocalías no apoyan con estos recursos para mejorar las instalaciones de los campos, en el caso del softbol, y el Gimnasio Municipal, en basquetbol, hecho que lleva al deterioro de las instalaciones y la preocupación de los deportistas locales, que buscan practicar sus actividades en mejores condiciones", explicó.

Estas condiciones lo llevaron a transparentar el manejo del dinero que entraba, hecho que causó mi salida del IMD por conflictos internos.

El Antecedente

Detalló que, en 2015, se buscaba un acuerdo con las vocalías para establecer un sistema donde se ingresaran todos los recursos obtenidos de pagos de cuotas y otros conceptos que estuvieran bajo una cuenta mancomunada para así registrar y dar transparencia al manejo de estos recursos. Indicó que, con esta cuenta, el dinero recaudado no podría ser utilizado por un solo actor, sino se debía tener la autorización tanto del Instituto Municipal del Deporte y la Vocalía responsable de las ligas, pero esta medida causó descontento entre los representantes deportivos.

Desconocimiento

Lamentó que exista mucha desinformación sobre la normativa del manejo de estas instalaciones que, de manera oficial, pertenecen al Ayuntamiento y no que no se reciben beneficios en mejora de la infraestructura de las instalaciones, por lo que se debe realizar una fiscalización completa de las finanzas en el ámbito deportivo. Por su parte, la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón no ha emitido comentarios sobre el tema y se espera que la investigación de estos recursos sea puesta en la mesa de Cabildo por regidores de diferentes comisiones.