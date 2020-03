Así de sensual luce la hija de Daddy Yankee tras su salvaje bajón de peso

San Juan, Puerto Rico.- Jesaaelys Ayala González es la hija del famoso Daddy Yankee y con tan solo 24 años ha conquistado las redes sociales. Ahí, publica distintas fotos y videos compartiendo tips de belleza, además de contar su historia de vida de cómo logró bajar radicalmente de peso.

La hija menor del artista puertorriqueño compartió a través de Instagram su drástico cambio físico y contó su historia para inspirar a los que aspiran a mejorar su aspecto y salud.

Tras meses de ejercicio y dieta, la joven, de entonces 18 años, logró una evidente transformación y al poco tiempo comenzó robar suspiros en las redes sociales por sus sensuales fotografías y ahora es toda una ‘influencer’.

Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo”