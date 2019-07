Así enfrentó Sarah Jessica Parker a su acosador

Estados Unidos.- La estrella de Hollywood, Sarah Jessica Parker, mayormente reconocida por su papel como Carrie Bradshaw en Sex and the City, confesó recientemente en una entrevista para Fresh Air haber vivido múltiples tratos inapropiados por parte del género masculino, incluido uno de sus colegas, del cual no reveló identidad o el proyecto en el que ambos estuvieron.

La actriz de 54 años, quien ya cuenta con casi 40 años de trayectoria en el cine y televisión, reveló que este actor, hizo comentarios sobre su cuerpo, lo que provocó que el resto de los hombres en el proyecto dijeran cosas degradantes.

Una vez la artista no pudo más con la situación, pues el comportamiento era lo suficientemente grave y pasaba todos los limites, además de notar que esto no cambiaría, habló con su agente y le comentó lo sucedió al igual que su incomodidad.

Fui a mi agente, porque sentí que ya no podía transmitir lo incómoda que me estaba haciendo eso, lo inapropiado que era".

Después de la charla con su representante, Jessica sintió un gran cambio, y contó lo que este le había dicho a su colega y como había sido la situación después de ello.

Si esto continúa, le he enviado un boleto de ida desde esta ciudad, donde estaba filmando, y no regresará", dijo el representante a el acosador.

No fue agradable, pero ya no tuve que ser tímida y temer una conversación potencial. No tuve que escuchar chistes sobre mí o mi figura o sobre lo que la gente pensaba que podían convencerme para que hiciera. Eso se detuvo".

Este tipo de situaciones, sucedieron cuando Parker iba comenzando su carrera como actriz, al inicio de la década de los 80’s, por lo que ella creía que solo debía lidiar con los hombres con poder pues sentía que no tenía el poder de decir no.

Actuaba tímidamente o celebraba los comentarios desagradables de mis colegas masculinos. También hacía todo lo posible para evitar hablar con mis acosadores en cualquier situación fuera del trabajo”, dijo la actriz.

La actual protagonista de Divorce, como muchas mujeres en aquella época, creía que debía aguantar el trato de los hombres para seguir trabajando, sin embargo, que a raíz del movimiento Me Too notó que realmente tenía más poder del que pensaba y podía decir, no y basta.

Hasta hace unos seis u ocho meses comencé a reconocer innumerables experiencias de hombres que se comportaron mal, de manera inapropiada, y todas las formas que había permitido para seguir trabajando", se sinceró.