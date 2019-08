Así fue el romance entre Daniel Bisogno y Escalona: "Es un seductor y encantador, Andrea se enamoró perdidamente"

Ciudad de México.- Fue la propia Magda Rodríguez quien se encargó de ventilar los detalles del romance que mantuvo su hija, Andrea Escalona, con Daniel Bisogno.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, donde la productora del programa Hoy sacó a la luz lo que nunca se había sabido de Andy y ‘El Muñe’.

Magda reveló que cuando su hija y el conductor de Ventaneando comenzaron a salir, ella no tenía una buena relación con el pretendiente.

Sin embargo, se vio las caras con Bisogno cuando Andrea lo invitó a uno de sus cumpleaños y en ese momento la productora le preguntó sobre si eran más que amigos.

Me dice: ‘me gusta Daniel’, y yo: ‘¿te gusta Daniel? Si no le hablábamos, ¿por qué llegó al cumpleaños?’¨.

Luego se encargó de destapar los detalles con los que Bisogno conquistó a Escalona.

Daniel es muy encantador cuando quiere ser encantador. Daniel es un seductor. La empieza a cortejar y llegaban, no una flor, llegaban cientos de rosas rojas a mi casa. Yo en ese momento vivía en una casa muy grande y un día llegué y las escaleras llenas de rosas. Entonces Andrea se enamora no poquito, se enamora perdidamente”.

La productora confesó que el padre de Andrea le solicitó no interponerse en la relación y que desde ese momento se empezaron a tratar y la relación fue una maravilla.

Su papá me manda llamar y me dice, ‘mira Magda no te metas. Yo te pido que no te metas’. Y luego Daniel supo conquistarnos a su papá, a sus hermanas, a nosotras y nos volvimos una familia que viajábamos, nos conectábamos y hacíamos todo lo demás”.