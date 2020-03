Así fue la brutal agresión de Renato 'N' y su familia contra su esposa embarazada: "Dios nos salvó"

Ciudad de México.- La revista TVNotas consiguió una entrevista exclusiva con Lucely Chalá, quien fue golpeada por su esposo el jugador del Club América, Renato 'N' y otros miembros de su familia, pese a que estaba embarazada.

La mujer ecuatoriana explicó que el futbolista de las Águilas es un hombre voluble y que podía cambiar de un momento a otro.

Con él los momentos buenos eran muy buenos, pero los malos eran muy malos... había discusiones, gritos, era violento con sus palabras, lastimaba mucho, me insultaba, sus enojos eran muy fuertes", explicó y aseguró que nunca la había golpeado hasta hace unos días.

Lucely detalló que la agresión detonó cuando su hermana, Karen, viajó a México para apoyarla por el embarazo debido a que es de alto riesgo pues apenas en diciembre tuvo un aborto.

La mujer explicó que a Renato no le pareció que su familia la estuviera apoyando y por ello mandó a traer a varios de "sus familiares: su hermana Alexandra, el esposo de ella, Marlon; su hermano Bayron y su esposa Tania, y Víctor, un amigo en común".

Renato me dijo que su familia venía a protegerlo", relató.

Lucely explicó que el 5 de marzo la familia del futbolista las agredió verbalmente a ella y a su hermana, por lo que mejor salieron del domicilio pero al regresar ya estaba Renato muy molesto y fue cuando ocurrió todo.

Me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí", comentó.