Así lucen los hijos de Luis Donaldo Colosio a 25 años de su muerte

Monterrey, Nuevo León.- Uno de los políticos más queridos y recordados por México es Luis Donaldo Colosio, quien se convirtió en candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la oresidencia y, lamentablemente, sufrió un atentado en Tijuana que acabó con su vida.

Además de ser político, Colosio tambien era padre de familia. Él y su esposa, Diana Laura Riojas, eran una de las parejas más bonitas de los noventa. Asimismo, tuvieron dos hijos: Luis Donaldo y Mariana Colosio Riojas.

Para mala fortuna de los pequeños, su madre perdió la vida el mismo año en que murió su padre en un atentado. Diana fue víctima de cáncer de páncreas, lo que dejó huérfanos a Luis y Mariana.

Cuando los padres de ambos murieron, Mariana tenía solo dos años y su hermano siete. Sus tíos Elisa Rojas, hermana de Diana Laura, y Fernando Cantú, esposo de Elisa, fueron quienes cuidaron de ella y de Luis Donaldo.

Actualmente, ambos viven en Monterrey y siempre llevan el recuerdo de sus padres, aunque han elegido mantenerse alejados de la vida pública.

Luis Donaldo decidió estudiar Derecho y se recibió como abogado en el Tecnológico de Monterrey. Siempre supo que deseaba hacer su vida lo más normal posible, por lo que se mantuvo fuera de los medios de comunicación y disfruta mucho el tiempo con su familia.

Luis se casó con María de la Luz García Luna y ahora son padres de dos niños: Luis Donaldo y María Emilia.

Luis Donaldo Colosio Riojas se encuentra enfocado en su trabajo en el buffete Basave, Colosio Sánchez Abogados, empresa que logró crear al lado de sus compañeros de carrera Agustín Basave Alanís y Manuel Sánchez O’Sullivan.

Por su parte, Mariana también ha evitado el contacto con las cámaras y en alguna ocasión narró lo que vivió cuando se enteró de la muerte de sus padres:

Cuando tenía como tres o cuatro años, mi mamá Elisa me preguntó: ‘A ver, ¿cuáles son las maneras en que una persona se puede morir?’ Y yo le contesté: ‘Porque está muy viejito, porque se queda dormido o está enfermo en un hospital’. Y, bueno, me dijo que a mi papi lo asesinaron, pero que ya estaba con Diosito, y nosotros nos encargaremos de cuidarlos a los dos. La verdad es que me lo dijeron como muy tranquilo. Nunca me he sentido víctima”.