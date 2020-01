Atentado al Papa Francisco, muerte de leyendas, embarazos y cambios climáticos drásticos; estás son las nuevas predicciones para el 2020

Ciudad de México.- El psíquico, Óscar Miranda, en exclusiva para el programa Hoy dio las nuevas predicciones para el 2020, las cuales en su mayoría resultaron alarmantes, pues señaló que el clima vendría con cambios muy drásticos, muertes de leyendas del rock de los años 80's y un atentado contra la vida del líder religioso, el Papa Francisco.

Desde la primera visión del psíquico se reveló que el año traería tragedias pues dijo que el veía que dos grandes leyendas del rock de los años 80's perderían la vida, lo que traerá de vuelta a la moda el famoso genero que nació como tal en los años 50's.

En cuanto al clima reveló que EU tendrá eventos catastroficos debido a las bajas temperaturas que se espera, contrario a México donde se verá un clima ardiente pues habrá temperaturas mayores a los 40 grados, incluso aseguró que el 40 sería un número bajo para lo que se espera en el 2020.

Esto atreará grandes incendios que aunque serán controlados en cada ocasión, seguiran regresando y esto hará que nazcan enfermedades en la piel por el gran daño que los incendios y el calor causaran a la atmosfera.

Óscar señaló que para este 2020 no habrá que preocuparse por terremotos o sismos ya que no estarán presentes, aunque sí habrá mucho movimiento en las costas con tormentas tropicales que aumentaran a huracanes, pero nada de que preocuparse ya que no serán devastadores en ninguna parte del mundo.

El psíquico aseguró que vio varios atentados en EU, principalmente en las zonas de California, en donde dos hombres causaran un gran terror antes de que termine el mes de abril, pero el mayor de todos los que se verán antes de que se llegue a mitad de año será el del Papa Francisco, a quien tratarán de asesinarlo y lo que podría generar un gran movimiento a nivel mundial por ser una de las personalidades más importantes.

Para finalizar con sus predicciones, aseguró que varias celebridades anunciaran que estarán en la dulce espera de su primer o segundo hijo, incluso una de las chicas o chicos del famoso matutino se podría convertir en madre o padre, ante lo que Andrea Legarreta bromeó diciendo que sería Andrea Escalona y felicitó a Magda Rodríguez diciendole que sería "abuela" por primera vez.