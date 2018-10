Aumenta la cifra de niños muertos en un centro sanitario en Nueva Jersey

Nueva York, EU.- El Departamento de Salud de Nueva Jersey informó hoy que ascendió a nueve el número de niños que han muerto en un centro sanitario de ese Estado de EU, ocho de ellos tras haberse contagiado con el brote de adenovirus en esa institución.

Se han tomado pasos adicionales para mantener bajo observación a pacientes y personal ante posibles síntomas del virus | EFE

Indicó además que la más reciente víctima falleció el viernes y al igual que los otros niños estaba recluido en el Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation, pero aún no ha confirmado que el adenovirus causó su muerte, señaló la agencia sanitaria en un comunicado de prensa.

El Departamento de Salud está trabajando con la ayuda de personal de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) que tienen a su cargo realizar las pruebas de laboratorio.

Un total de 25 niños, entre los 1 y 2 años hasta jóvenes adultos, recluidos en la unidad pediátrica del Wanaque se han contagiado con el virus, entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre, incluidos los que han muerto, señaló Salud.

Recordó que la condición de salud de los niños en esa unidad afectados con el virus ya era médicamente frágil antes del brote y que dependen de un respirador”.

Esta es una situación trágica y nuestros pensamientos están con las familias que están de luto en este momento", dijo en el comunicado el director del Departamento del Salud del estado, Shereef Elnahal.

Afirmó que están trabajando cada día para asegurar que se siguen todos los protocolos para el control de la infección y vigilan de cerca la situación en el Wanaque, a la que se ordenó no aceptar más pacientes durante el brote.

Explicó que se han tomado pasos adicionales para mantener bajo observación a pacientes y personal ante posibles síntomas del virus.

Los adenovirus son un grupo de virus comunes que causan una gama de enfermedades como bronquitis, neumonía, síntomas parecidos al resfriado, dolor de garganta, diarrea y conjuntivitis, que pueden afectar a personas de cualquier edad, de acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC).