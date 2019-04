Autoridades de Álamos: “Jaguares no son una amenaza para la población”

Navojoa, Sonora.- Después de haber generado pánico una noticia donde se hablaba de una sobrepoblación de jaguares en la sierra de Álamos, Protección Civil del lugar afirma que esto no es verídico y que la cantidad de felinos está monitoreada y controlada, dijo Omar Mendoza Sañudo, comandante.

Aseguró que existen alrededor de 10 jaguares en la reserva, los cuales se tienen supervisados por estar en peligro de extinción y no representan un riesgo para la población del municipio.

Después de que se hizo pública una noticia de la sobrepoblación, hemos recibido 27 llamadas de gente alarmada por la situación, lo cual con mucho respeto quiero asegurar que no es así y la cantidad que existe es baja y está controlada”.

Narró que desinformar de esta manera puede tener un efecto colateral muy grande para el municipio, donde mucha gente por temor a ser atacada deja de visitar este punto turístico.

Explicó que al momento no han tenido reportes de ataques a personas, pero que sí hay animales de ganaderos, pero no en las rancherías, sino en los montes cuando salen a pastorear.

El animal es escurridizo, si ven gente se va, no ataca, en cambio con algunos ganados sí han existido ataques, pero estos deben ser reportados, ya que la reserva ecológica tiene seguros para cubrir estos daños, pero hay que resaltar que a la gente no ataca o por lo menos no hay reporte de ello”, aseveró.