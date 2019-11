Autoridades federales de México dejan que crezca la pesca ilegal

Ciudad de México.- Los actos ilícitos se siguen presentando cada vez más en el sector, debido a que el Gobierno no hace nada al respecto para poner un alto definitivo y así se dejen de presentar estas problemáticas que están afectando a los demás pescadores.

En el 2015 el Gobierno Federal puso una veda a la pesca en el Mar de Cortés, lo que ha generado un descontento social en el puerto, más aún cuando la presente administración Federal es corto el pago de las compensaciones a los pescadores, perjudicando más aún su economía, sin obtener respuesta por las autoridades.

Ramón Franco, presidente de la federación de cooperativas de pescadores, especificó que, en este momento existe una gran incertidumbre, ya que no sabe qué es lo que va a pasar, debido a que el Gobierno Federal tiene la política de no enfrentamientos, no hacen absolutamente nada en contra de los pescadores ilegales que libremente salen a la mar a capturar su producto.

Sin embargo, por la crítica situación económica por la que pasan los pescadores debidamente registrados, esos también salen ilegalmente al mar a pescar, pero a diferencia de los anteriores, la autoridad puede localizarlos perfectamente, ya que cada parque cuenta con un geolocalizador.

Franco añadió que la cuestión es que hasta el momento, no se ha visto interés por parte de la federación de querer resolver o atender el tema de la pesca ilegal, por lo que se espera que en breve atienda esta situación.

El Gobierno tiene que dar mayores recursos al sector para que así muchos de ellos no tengan la necesidad de ir a pescar ilegalmente, o bien si lo siguen haciendo que los castiguen y paguen ante las autoridades por seguir actuando de una mal manera”, aclaró.

Se comentó que los barcos de los ribereños que hacen bien su trabajo han llegado con una pesca muy pobre, solamente sacan dos o tres toneladas de camarón, pero ni pescando ocho toneladas es rentable después de gastar 50 mil pesos de diésel y salir al mar 33, 34 días, más los gastos de comida de ida y regreso.