Aun no investigan el lugar donde se iba a realizar el rescate de Norberto Ronquillo

Ciudad de México.- A pesar de que el rescate de Norberto Ronquillo, fue fijado en un predio que se ubica enfrente de un lavado de autos de la Calzada de las Bombas, que está en la zona de la Unidad Habitacional CTM Culhuacán IXA, en la colonia Cafetales, no se ha visto ningún movimiento de peritos ni de la Procuraduría o de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, los vecinos han dado testimonio de que no han visto a ninguna autoridad realizar investigación de campo, excepto por una patrulla que pasó por ahí el pasado martes 11 de junio, pero fue debido a que cerca de ahí se graba una serie por parte de una productora internacional.

No, no he visto ningún perito o gente que esté investigando, que se baje a preguntar, no, nada; nada más pasan las patrullas de siempre y hacen su rondín de siempre, pero hasta ahí nada más. No ha venido ningún personal a investigar”, dijo un comerciante.