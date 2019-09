Baltimore Beltran revive a la gran leyenda de la música norteña 'El Bronco'

Ciudad de México.- Baltimore Beltran un actor proveniente de Guerrero México, ahora destaca en el mundo del espectáculo, gracias a su gran participación en la nueva serie El Bronco, filme que busca resaltar la grandeza de una banda musical de genero regional mexicano.

Baltimore un actor joven, que incursiona en el mundo de la actuación gracias a la influencia de las películas del Cine mexicano, se graduó del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde posteriormente inició su trabajo como actor en donde hasta el momento ha llegado a ser nominado como mejor actor por los premios Ariel (Premio cinematográfico concedido anualmente por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas) gracias a su participación en la película Mente Revolver.

Yo no tengo la triste y lamentable historia de que mis padres me impidieran ser actor, por el contrario cuando les dije que quería ser actor, ellos me palmaron en la espalda y me dijeron que me apoyarían en todo. Silvestre Beltrán molina y Elodia González Velázquez, mis padres han compartido mi sueño y le debo todo”.