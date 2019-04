Baranzini se encuentra tranquilo y preparado previo a las elecciones ganaderas

Ciudad Obregón, Sonora.- En entrevista Daniel Baranzini, candidato a la presidencia de la Union Ganadera Regional de Sonora (UGRS), comenta que hasta el momento se han realizado votaciones donde se ha visto ganador, y explica que hay un mandato de los agremiados hacia su delegado.

Entonces el día de hoy tenemos 43 mandatos hacia los delegados de la asamblea para que nos den el voto”, explicó.

Expresa que se encuentra firme a pesar de las malas campañas que se han realizado en tanto en su contra como de su familia y amigos, pero dice estar tranquilo pues eso significa que hay miedo por parte de los contrincantes.

¿Porque tienen miedo? Porque estamos haciendo y luchando por una causa justa, y les pido que si al que quieren es a mí, aquí estoy bien firme con el proyecto que estamos haciendo, es por el bien de todo”, indicó.

También pide a los delegados que no están con él, pero tienen un mandato en la asamblea, cumplan con su palabra y no traicionen a su gente que hagan valer lo que su mismo agremiado les está pidiendo.

Baranzini comenta que mandó un comunicado para que me investigaran a él y su familia para que por fin quedara claro que no deben nada nadie y que en su casa ha existido desde siempre una trayectoria integra, y tiene el privilegio de así afirmarlo.

Deja en claro que él es partidista, pero tiene que crear relaciones con el Gobierno Federal pues de ahí viene el 87 por ciento de los recursos del Estado.

Para el día de las elecciones hay un orden, y lo que su equipo pide es que se pueda emitir un voto secreto sin ningún tipo de presión para que ninguno salga afectado.

Tengo más que perder porque yo tengo la aceptación, el mandato de los agremiados y la mayoría de las asociaciones, es lo que yo estoy cediendo para que esto se lleve en un marco tranquilo que no haya ilusiones, pues somos un gremio muy unido y de la otra forma habrá problemas con los delegados, si por alguna presión votan diferente”, comentó.

Hace saber que durante su campaña le han comentado que el sur de Sonora está muy olvidado, pues no hay apoyos equitativos y los que hay van dedicados a un grupo pequeño de personas pues hay muchos productores que no pertenecen a una asociación que no pueden gestionar nada.

En general el sentir del ganadero es algo que a mí me ha dolido, ya que no tiene interés en el olvido en el que se encuentra, pero si nos mantenemos todos juntos podemos gestionar y hacer más cosas para resolver los problemas”; epresó.

Expresa que lo único que se ha pedido es la democracia, aun así, si el voto no le favorecía no se tendría ningún problema, pero el objetivo es que la gente se dé cuenta que entre los mismos ganaderos es como se escogen a los representantes, pero eso es algo que se va a intentar cambiar.

Como persona he crecido mucho, he conocido muchas problemáticas del Estado, entonces estoy muy contento por todo el crecimiento que he tenido en la campaña”, refiere.

Manifiesta que si se llegara a ganar la campaña lo que sigue es cumplir con todo lo que los productores requieren, quizá no se haga de la noche a la mañana, pero se vama a lograr poquito a poquito y bien firmes, no se dejara que vuelva a pasar lo que está pasando actualmente y se buscara contar con los mejores dirigentes para ver por el bien común.

Puntualiza que todos los que producen una cabra, un borrego, una vaca, un caballo, también tienen una relación con la unión ganadera.

Aclara que viene de una familia de trabajo y jamás ha estado de acuerdo con las campañas negras, por lo cual hoy está más convencido que nunca que esto es lo que quiere y lo seguirá intentando por las buenas.