Bárbara de Regil: "No me importa mi cuerpo, me importa sentirme bien"

Ciudad de México.- A Bárbara de Regil no le asusta perder su curvilínea figura, siempre y cuando un personaje lo requiera, porque asegura ser una actriz dedicada y entregada a su profesión.

Si en algún momento me dicen que para un papel tengo que subir 20 kilos, los subo, a mí no me importa mi cuerpo, me importa sentirme bien, yo no hago ejercicio por verme bien sino por sentirme feliz, por ejemplo, ahora para una serie voy hacer a una mujer que tiene esclerosis, entonces no me voy a ver bonita y no me importa”.