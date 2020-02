Bárbara de Regil presume 'look' de 130 mil pesos y las redes se la 'comen' viva

Ciudad de México.- La controversial actriz Bárbara de Regil está dando de qué hablar una vez más, en esta ocasión una fotografía subida a su cuenta de Instagram desató cientos de críticas en su contra.

Esta soy yo. Una mujer fuerte pero muy sensible... Lloro fácil y siempre me pongo en el lugar del otro... soy una mujer con carácter... no me gustan las mentiras. Amo despertar cada día con la consciencia de lo que soy y tengo.”