Bárbara de Regil revela acoso de productores; la trataron de besar y tocar: "La vida es un boomerang, ahora uno de ellos tiene cáncer"

Ciudad de México.- Bárbara de Regil se une a la lista de artistas que han denunciado públicamente el ser víctimas de acoso por parte de algunos productores o directores de los proyectos en los que ha intentado participar.

Al ser cuestionada sobre este tema durante la alfombra roja de la cinta La Rebelión de los Godínez, la protagonista de Rosario Tijeras respondió:

Claro que también he sufrido de acosos, por supuesto, desde los 12 años”.

Y agregó:

Desde algo que me sucedió siempre he sido muy... pero qué triste que te tenga que suceder algo para que te vuelvas así, pero yo siempre he sido muy directa de que no me gusta”.

Acto seguido, De Regil relató algunos de los abusos que padeció.

En alguna ocasión un productor me tocó la pierna, le agarré la mano y se la quité y le dije: ‘¿todo bien?’ Y él se sintió ofendidísimo, pero me vale gorro, no me importa…, y también me llegó a pasar que había quedado en proyectos donde cuando me intentaban besar ya no me quedaba”.

Al ser cuestionada sobre la identidad de estos productores o directores, Bárbara explicó:

Claro que tengo los nombres de quién son, pero no voy hacer eso. Pero sí que era impresionante, me quedé en el proyecto si de repente me intentan besar ‘oye que te pasa’ y ya no me quedé, entonces a mi si me encabronó... por eso soy super pro mujer”.

No obstante, dejó entrever el nombre de uno de los productores que se sobrepasó con ella.

Hay una persona en especial que se trató de pasar conmigo y no siento que sea por eso ni nada, pero hoy tiene cáncer y no sé, pero yo no me encargo de ir a denunciar, la vida es un boomerang, tú avientas y se te regresa”.

Por último, Bárbara mandó un contundente mensaje a todas las mujeres.

Date tu lugar, que no te toquen, si no quieres que te toquen di ’No’ y eso lo digo siempre en mis clases al final, siempre lo digo ‘sino te gusta cómo te tocan dices ‘no me gusta cómo me estas tocando, me siento incómoda’ y yo lo he hecho”.