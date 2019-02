Barcos sardineros ‘devoran’ la producción de aguamala

Guyamas, Sonora.- Pescadores ribereños denunciaron que más de 10 embarcaciones mayores se encuentran extrayendo ‘aguamala’ chica en Las Bocas, El Tóbari y cerca de Las Guásimas, situación que afectaría mucho a la próxima temporada al no alcanzar la talla comercial que se requiere para capturarla.

La aguamala les sirve para componer la sardina de mala calidad | Internet

A los barcos sardineros señalan los pescadores, al capturar la especie en sus redes también se están llevando a las pequeñas aguamalas ‘bola de cañón’ que contienen alto valor nutrimental, pero afectan directamente a los ribereños que esperan se llegue marzo o abril cuando se cierra la veda de la medusa para su captura, pero la temporada tendrá números malos ante la acción que están haciendo los sardineros en el mar.

Denuncian Acción

Jorge Inés García, líder de cooperativas pesqueras de las Comunidades Yaquis denunció que son cerca de 11 embarcaciones sardineras que desde la semana pasada realizan captura de escama y sardina, pero a la vez se están llevando toneladas de aguamala. Pidió a las autoridades de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y su titular Raúl Elenes intervenir en la situación, antes que los pescadores tomen medidas más drásticas para detener las ilegales capturas del molusco por parte de algunas empresas.

La captura de la especie juvenil afectaría de gran manera la próxima temporada de la medusa en la región “La aguamala les sirve para componer la sardina de mala calidad. Cuando la especie que no da rendimiento en vitaminas, proteínas y minerales con la medusa la componen, con el jugo de la ‘bola de cañón’ le vuelven a agarrar valor agregado en el mercado”, explicó.

Afectariá la temporada

José de Jesús Presiche Olachea, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas ‘Puerto de Guaymas’ e integrante del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) puntualizó que la producción de la aguamala genera la ocupación de mil 200 pescadores de Guaymas y de Empalme. Cada año se produce una derrama económica superior a los 20 millones de pesos con su captura y procesamiento del producto.

Presiche Olachea sostuvo que en la costa de Sonora se producen dos tipos de aguamala llamadas ‘bola de cañón’, la azul que se localiza del Desemboque hacia el Sur y ámbar que se captura de Puerto Peñasco al Golfo de Santa Clara desde el 2017, esta última es la que tiene mayor precio en el mercado asiático.

Cabe destacar que desde hace 18 años se inició en Guaymas la pesca de la medusa ‘bola de cañón’ generando la actividad cerca de 5 mil empleos directos que se sostienen con un salario promedio de 2 a 3 mil pesos semanales cuando la producción es regular en las plantas pesqueras. Ribereños solicitaron que la oficina local de Pesca también intervenga en el tema y ‘frenen’ la pesca abusiva de los sardineros para que no ‘levanten’ aguamala juvenil que afecte la temporada.

El dato

Investigadores del Instituto Nacional de Pesca (INP) durante el 2017 comprobaron que las medusas que se reproducen en el Alto Golfo de California y las del Desemboque hacia el Sur de Sonora son diferentes y no sólo en su co- lor, sino también en el tamaño y en apariencia son más sanas y aún no está bien definida en su genética la especie marina.