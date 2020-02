"Bebé a bordo, no me dispares": Una de las frases de pánico escritas en autos de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El pasado viernes, Juan Daniel, un joven ingeniero, fue "confundido" y presuntamente acribillado por elementos de la Policía Estatal en Tamaulipas.

Su madre, María Guadalupe Martinez Cepeda, aseguró haber hablado con su hijo vía telefónica cuando era rafagueado mientras oía cómo Juan Daniel suplicaba por su vida.

Tras la brutal agresión contra el joven profesionista, atemorizados residentes decidieron escribir mensajes en sus autos y camionetas para evitar ser asesinados o secuestrados por criminales o por las mismas autoridades.

Algunas de las inquietantes frases dicen:

¡No me dispares! ¡No tengo dinero! No me secuestres!".