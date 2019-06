Belinda dice que AMLO no es Dios: "No me arrepiento, bueno o malo, México necesitaba un cambio"

Ciudad de México.- La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dividido opiniones, hay quienes mostraron su apoyo durante su candidatura y a seis meses de tomar el cargo ya se han arrepentido, sin embargo, Belinda continúa mostrando su apoyo al tabasqueño.

La intérprete de En el amor hay que perdonar apoyó firmemente la candidatura de Obrador e incluso participó en el cierre de campaña en el Estadio Azteca el 27 de junio pasado.

Hoy, a casi un año de ese acontecimiento y a seis meses de López Obrador como presidente de México, la cantante sostiene sus convicciones: no se arrepiente de haber votado por él.

En opinión de la cantante y actriz, apenas ha pasado medio año, es muy pronto para emitir juicios severos y decir si Andrés Manuel fracasó o no como mandatario.

No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio, ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio”.