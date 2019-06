Bella Thorne recrimina con lágrimas a Whoopi Goldberg por sus críticas hacia sus fotos íntimas

Estados Unidos.- La cantante y actriz Bella Thorne tras recibir amenazas de un hacker, quién tenía en su poder imágenes de ella en ropa interior y al desnudo, de compartir sus fotos íntimas en Internet, decidió no darle el poder y no permitió sus extorsiones por lo que ella misma publicó las imágenes, acto que fue críticado por Whoopi Goldberg.

Thorne explicó que la razón por la que decidió publicar a través de su cuenta de Twitter las fotografías donde aparece completamente sin ropa y en algunas solo con ropa interior, fue porque en las últimas 24 horas la habían estado amenazando y ella no pensaba darle 'poder' al hacker para continuar con sus extorsiones.

Sin embargo, la actriz y conductora del programa The View, Whoopi Goldberg, durante una de las emisiones del show televisvo, crítico de una manera muy dura a la joven actriz de 21 años.

Si eres famosa, no importa la edad que tengas, no te tomas fotos desnuda. Si no entiendes esto en 2019, tienes un problema”, aseguró Goldberg.