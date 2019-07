'Big One': Este sería el terremoto catastrófico que los expertos prevén que sacuda a California

California, EU.- Ante los recientes terremotos que sacudieron el estado de California y algunas otras ciudades de Estados Unidos, volvió surgir el tema del temido 'Big One'.

Se trata del hipotético gran terremoto de efectos catastróficos que los científicos esperan sacuda la costa oeste de la nación estadounidense, específicamente California.

No se trata de si habrá un gran terremoto sino de cuándo ocurrirá", es lo que dicen los geólogos que han estudiado la zona. Los sismos de días recientes, los más potentes en 20 años, se hicieron sentir con más fuerza en la ciudad de Ridgecrest, a unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles.

No hubo muertes que lamentar, aunque sí se desataron incendios y hubo daños a infraestructuras y vías. Un panorama que alarmó a residentes en ciudades como Los Ángeles, que vieron cómo las tiendas de artículos para acampar y kits de primeros auxilios agotaron su inventario durante el n de semana.

California está en una zona especialmente sensible para los terremotos.

En inglés, ‘Big One’ pero se puede traducir como ‘El grande’.

En California, tendemos a utilizar el término 'Big One' para referirnos a un terremoto muy grande en la falla de San Andrés, un evento de magnitud 7,8 u 8", declaró recientemente Lucy Jones, sismóloga de referencia en la región.

Por su parte, el periodista Jacob Margolis, presentador de un podcast llamado The Big One, le aclara a BBC Mundo que "'Big One quiere decir que no solo debemos considerar la magnitud del terremoto sino el nivel de daño".

Y es que grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino han sido construidas en las cercanías de la activa e imponente falla de San Andrés, que recorre California de norte a sur a lo largo de mil 300 kilómetros y delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico.

La falla de San Andrés es una de las más estudiadas del planeta ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre. Fue la causante del terremoto de magnitud de 7.8 que destruyó gran parte de San Francisco en 1906, provocando la muerte de más de tres mil personas.