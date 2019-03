Bomberos: "Sacrificamos muchas cosas para ayudar a los demás"

Ciudad Obregón, Sonora.- Una profesión de mucho sacrificio es la labor de un bombero, así lo considera Jorge Antonio Estrada Soto, quien en sus 34 años de entrega al Departamento de Bomberos de Cajeme se ha perdido de navidades en casa, cumpleaños y momentos importantes de sus tres hijos.

¿Qué fue lo que le motivó a entrar a la corporación?

Te puedo decir que vengo de una tradición de bomberos. Mi papá ejerció esta profesión en los años 70. En los 80, más exactamente entre 1984 y 1985 como bomberito. Básicamente un hermano y yo crecimos aquí, nos desarrollamos como hijos de un bombero. Mi hermano es inspector y también un sobrino acaba de entrar al Departamento.

¿A qué edad ingresó?

Como a los 12 años. Yo soy de 1973. Actualmente tengo 45 años de edad. Nuestra labor como bomberitos en un principio fue muy importante para el mejoramiento del cuartel, pues los jóvenes salíamos los domingos a pedir casa por casa un apoyo económico para la causa de Bomberos. Con ese dinero se ayudó mucho tiempo la institución para cubrir varios gastos.

¿Cuál es la experiencia más fuerte en la labor?

Tenemos muchas situaciones que se nos vienen a la mente, pero así lo más fuerte que recalca uno es el hecho de perder compañeros en el cumplimiento del deber. Este tipo de acontecimientos es algo muy pesado para nosotros como bomberos, que convivimos todos los días. El haber perdido a dos de nuestros compañeros, como Manuel Medrano y Ernesto Partida, es de las cosas que más nos mueven, por eso nos cuidamos mucho cada vez que salimos a una emergencia. Con Medrano nos criamos desde los 12 años como hermanos, por lo que su pérdida es muy dolorosa.

¿Siente temor cuando sale a una emergencia y cómo se arma de valor para hacerle frente?

La preparación que estamos obteniendo para enfrentar las situaciones de emergencia nos hacen pensar en hacer las cosas mejor. Primeramente es la seguridad de los bomberos y la seguridad de toda la gente que está alrededor. Entonces tienes que pensar y actuar rápido. Todas las personas sí llegamos a sentir miedo en algún momento, pero estás preparado para enfrentar esas situaciones. Yo por eso, todos los días, me encomiendo a Dios para que me proteja no solo a mí, sino a todos mis compañeros y a mi familia que me espera en casa.

¿Cuál es su cargo actual?

Yo tengo el cargo de Oficial Primero en turno. Soy el responsable de las estaciones de toda la ciudad y del personal. Soy inspector del Área de Prevención de Incendios y también imparto el Programa No te Quemes para niños de preescolar y primaria, que trata de enseñarles a los menores cómo actuar en caso de una contingencia; esta labor se hace en coordinación con el Bazar Solidario.

A pesar de su rango actual, ¿participa igual en todas las actividades?

Es algo mixto. Aun con toda la experiencia que tengas, se tiene que trabajar parejo. Tienes que dirigir como oficial, y saber dirigir, tienes una función dentro del área de trabajo. Claro que yo tengo al maquinista y bomberos que me informan; prácticamente entro también a los incendios y rescates, pero la gente que está a mi cargo hacen las funciones de bomberos y rescate y yo los estoy supervisando. No por ser oficial primero voy a poner a la gente a barrer, cualquier actividad lo hacemos juntos y en coordinación.

¿Su familia lo apoya?

Ese es un tema con el que siempre me pongo sensible porque me ha tocado vivir las tristezas de mi familia que muchas veces no me tienen en momentos importantes. Mi esposa siempre supo a lo que me dedicaría y así me aceptó, pero hemos tenido diferencias porque no siempre estoy a su lado en momentos que son importantes con mis hijos, como graduaciones, navidades, y cumpleaños. De verdad, mi familia me ha aguantado mucho en todos estos años.