Brad Pitt se sincera con Anthony Hopkins: Alcoholismo, su separación de Angelina y sus sentimientos

Ciudad de México.- Brad Pitt es de esos actores reconocidos por su hermetismo en cuanto a su vida privada, y aunque sus relaciones sentimentales con Jennifer Aniston y Angelina Jolie fueron muy públicas, pocas cosas se saben de verdad sobre ellos.

Sobre Aniston poco se habló en su momento, y en cuanto a su separación de Angelina Jolie, tampoco se han revelado detalle más allá de la ruptura, además de la pelea legal por la custodia de sus hijos.

Todo ello adereza la sorpresa de sus seguidores cuando Brad por fin decidió a abrirse sobre temas como su separación, el alcoholismo que ha padecido durante años y el mostrar sus sentimientos.

El actor se sinceró en una entrevista con su amigo el también actor Anthony Hopkins.

Me estoy dando cuenta, como acto de perdón hacia mí mismo, que valoro los pasos en falso que he dado", comenzó Brad Pitt. “Las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro”, añadió.

Al calor en que avanzaba Brad, y a pregunta expresa de Hopkins sobre su alcoholismo, el actor de ‘Troya’ comentó:

Lo vi como una manera de escapar”, respondió Brad Pitt.

Ya en septiembre, en una entrevista con The New York Times, el protagonista de Seven y El club de la pelea reveló que su adicción a la bebida fue uno de los motivos que destruyó su matrimonio.

Aprovechando la intimidad del momento, Anthony Hopkins no dejó pasar la oportunidad y ahondó en la aparente fortaleza de Brad Pitt, que difícilmente muestra en público sus sentimientos.

Soy famoso por ser no-llorón. ¿Eso es una palabra? No he llorado en 20 años y ahora, en esta última etapa, me encuentro más conmovido. Conmovido por mis hijos, conmovido por mis amigos, conmovido por las noticias. Simplemente conmovido”.