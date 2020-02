"Bruja, eres fea como una momia": Niurka inicia 'guerra' contra Laura Zapata y la tacha de ser una mujer infeliz

Ciudad de México.- En pleno Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Laura Zapata y Niurka Marcos protagonizaron tremenda pelea debido a que la vedette cubana se encargó de 'destrozar' a su colega.

La sensual bailarina afirmó que aún podría posar en una revista para caballeros pues a su edad, 52 años, aún conserva tremendo cuerpazo.

Vendo mucha revista... mientras me den billetes yo enseño el cu...", afirmó.

Sin embargo, Zapata señaló que ella no podría hacer un trabajo de este tipo pues prefiere que otras artistas se encarguen de quitarse la ropa.

Niurka no se quedó callada ante el comentario de Laura y le lanzó una dura crítica en la que afirma que la actriz es una mujer sumamente infeliz.

Esa mujer necesita un poquito de felicidad, no sean tan culer... con ella, tal vez si la hicieran un poquito feliz, dejaría de hacerle daño a los demás, de hablar mal de los demás, de meterse en lo que no le importa, de ser tan bruja, desgraciada, infeliz", dijo Niurka 'sin pelos en la lengua'.

Para finalizar, la cubana se encargó de 'destrozar' a Zapata por su aspecto físico pues no tuvo problema en confesar que considera que la actriz no es muy agraciada.

Eres fea, bruja, ya te moriste y no te has enterado. Ella es como una momia, ay que fea es, fea con alevosía y ventaja y además de fea lo poquito que tienes de talento, no se ve porque eres fea", finalizó.