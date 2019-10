¡Buenas noticias, gamers! Hideo Kojima responde en entrevista si le gustaría desarrollar un juego de terror

Cologne, Alemania.- Los videojuegos de terror en la actualidad son uno de los medios más reconocidos a nivel mundial por evocar el verdadero miedo y pavor a los usuarios que quieren adentrarse y sentir sensaciones diferentes de una película de horror.

Remontándonos a agosto del año 2014, un peculiar título 'independiente' apareció de forma gratuita en la cuarta plataforma de sobremesa de Sony, en juego en cuestión no era la gran cosa, se tenía que recorrer un pasillo que parecía ser infinito, pero luego de pocos minutos se percataron que se trataba de una experiencia de horror muy a la vieja escuela.

Luego que un jugador terminó el corto título, descubrió que se trataba de la casi olvidada franquicia Silent Hill, pero para asombro de propios y extraños, el reconocido actor Norman Reedus era el protagonista del juego, si esto no fue lo bastante emocionante, se reveló en los créditos que Hideo Kojima y el famoso cineasta Guillermo del Toro eran los encargados del proyecto.

Pero esa felicidad se convirtió en tristeza cuando Konami, la empresa que posee los derechos de la saga de terror, anunció que el juego sería cancelado. Al día de hoy, muchos gamers siguen esperando un título que sea merecedor del nombre Silent Hill.

Sin embargo, el día 26 de octubre, un rayo de luz iluminó la escena gaming, debido a que Rocket Beans Gaming le realizó una entrevista a Hideo Kojima, sobre si le gustaría hacer un juego de terror, y la respuesta llenó de esperanza a muchos gamers.

Sí, por supuesto que quiero hacer un juego de terror algún día, tengo nuevas ideas que me gustaría explorar, pero tengo qué pensar cuándo hacerlo", dijo el padre de Metal Gear.

El veterano desarrollador menciona que el videojuego es un medio perfecto para enfocarse en el terror, debido a la interactivida que este posee.

El terror en los videojuegos es diferente al de las películas: en una película puedes cerrar los ojos cuando aparecen cosas terroríficas y la escena seguirá. Pero los juegos son interactivos, así que si estás tan asustado que te detienes, no avanzarás", mencionó Kojima.

Quiero hacer un juego de terror, pero no tengo la solución para esto. Con P.T. quería crear algo que diese mucho miedo, pero si alguien tiene demasiado miedo, no querrá jugar. Quiero solucionar esto; Del Toro decía lo mismo, pero es difícil y me gustaría desafiar el género del terror algún día, solucionar este problema", palabras del desarrollador.