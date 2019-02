C5i previene con app miles de extorsiones en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En la entidad sonorense gracias a la aplicación que implemento el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5i), con el fin de evitar situaciones que ponga en riesgo el patrimonio familiar, ha logrado eludir 136 mil 765 intentos de extorsión.

Cuando entra una llamada de los números identificados por la app, basta con no contestarles a los delincuentes, señalo Cassandra López Manzano | Cortesía

Asimismo, informó que en el Estado el año pasado se presentaron 212 casos de chantaje al menos denunciados en la linea de la institución, 089, donde los afectados notificaron que ejercieron depósitos monetarios en tiendas de conveniencia, debido a esto se llego a una suma total de 1 millón 300 mil pesos.

Es importante bajar la aplicación y llamar al 089 , sus denuncias totalmente anónimas, nuestra finalidad es disminuir las cifras y que los sonorenses no sean victimas de esta clase de delitos”, comentó Cassandra López Manzano .

En ese sentido, explicó que la aplicación denominada Antiextorsión Sonora, a través de una base de datos que reconoce los números utilizados para extorsionar y lanza una alerta al usuario a la pantalla de su celular y de esta forma logren evitar contestar a una llamada telefónica con la que intentan cometer el delito.

Por otro lado, señaló que ya son 4 mil 230 números telefónicos los que se tienen debidamente identificados que se utilizan por los estafadores para cometer esta clase fraudes, por el Centro de Control.

Ademas para finalizar, López Manzano, dijo que actualmente dicho programa móvil cuenta con alrededor de 69 mil usuarios la tiene instalada en sus teléfonos inteligentes en el Estado.

Nuevo ‘modus operandi’

Cristina Corral, relató para TRIBUNA como el extorsionista intento chantajearla con la historia de que se comunicaban de un cartel de narcotráfico y necesitaban dinero para movilizar a su gente a otro Estado, de no hacerlo irían a su casa, la cual tenían ubicada, y procederían a matarla a ella como a los integrantes de su familia.

Aunque intentaban calmarme no podían, porque lo único que provocan esas personas son someterte en un cuadro nervioso, no puedes evitar no pensar que es real”, aseveró.