CFE, en riesgo de quiebra por bloqueo en la Bolsa de Valores

Ciudad de México.- Las causas por las que una empresa deja de cotizar en la Bolsa de valores pueden ser muchas, pero las más comunes son por una adquisición, cubrimiento de información o la quiebra, por lo cual muchos inversionistas deciden vender las acciones para no quedar en banca rota.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es una de las compañías que está pasando por un mal momento en la BMV, por incumplir con la entrega de resultados financieros del primer trimestre de 2019.

Roberto Gavaldón, director de comunicación de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), argumenta que la sanción se fundamentó con el artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que implican la suspensión de la cotización de los instrumentos de la emisora CFE.

Si una empresa tiene una situación financiera difícil y entra a concurso mercantil, lo que hace la Bolsa para evitar especulación y movimientos drásticos en el precio es suspender la acción mientras termina su proceso de reestructura.

Una vez que termina, vuelve a cotizar a un precio determinado por el mercado. Una firma también puede dejar de cotizar porque su capital se encuentra concentrado en un pequeño grupo de accionistas, lo que hace que tenga poco movimiento en el mercado y que no alcance los niveles que la Bolsa le pide para estar cotizando, que es mantener colocado por lo menos 12 por ciento de su capital.

El hecho de que se desiste una empresa no quiere decir que las acciones pierdan valor, si no es por quiebra. En el caso de la compra de la empresa, se hace una oferta pública para adquirir esas acciones que están en manos del gran público inversionista, y de no venderlas, el accionista se convierte en un accionista ‘directo’ de la empresa.

Una de las ventajas de no vender la acción es que, si la empresa otorga dividendos, tiene toda la obligación de pagarlos al inversionista.

La desventaja es que las acciones pierden liquidez y ya no son tan fáciles de poder vender. En el caso de que una empresa se vaya a concurso mercantil, las acciones pasan a valer cero, aunque puede ser que el día de mañana la empresa regrese a cotizar con acciones de la misma serie o de una serie diferente.

El coste de una oferta pública inicial es sustancial, en forma de comisiones de suscriptor y gastos, honorarios legales y contables, de impresión y de inscripción.

Asimismo, el regulador bursátil requiere revelar información sensible sobre una base continua, incluyendo las estrategias de negocio, resultados financieros, salarios de los ejecutivos, etc.

La compañía está obligada a tener sus estados financieros auditados de forma regular. Otro punto para destacar es que la comercialización de las acciones se ve limitada por parte de la prohibición de información privilegiada.