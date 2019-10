Caitlyn Jenner celebra su cumpleaños 70 tras su radical cambio de sexo

Los Ángeles, EU.- Si bien la transición de género de Caitlyn Jenner sorprendió al mundo en abril de 2015, fue solo una de tantas sorpresas en la vida de la exdecatleta, que celebra su cumpleaños 70 este lunes 28 de octubre.

Caitlyn, nacida como Bruce, se convirtió en un héroe estadounidense cuando ganó la medalla de oro a los 27 años en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Canadá.

El talentoso corredor convirtió la fama deportiva en comerciales de televisión y papeles de actuación, incluso en la 'bomba' de taquilla de 1980 Can't Stop The Music.

Después de que los Juegos terminaron, los éxitos de Bruce no continuaron en su vida personal. La estrella se convirtió en padrastro en 1991 cuando inició una relación con Kris Kardashian. En ese momento, Kris ya tenía una camada de cuatro hijos: Kourtney , Kim , Khloe y Robert Jr. Fruto de su relación, llegarían Kendall y Kylie.

Toda la familia saltó a la fama cuando el reality show de E! Keeping Up with the Kardashians se convirtió en un éxito, y Jenner, que había confesado siempre sentirse femenina, se vio obligado a mantenerlo en secreto. Pero Caitlyn no pudo continuar la farsa, y su matrimonio con Kris se derrumbó en 2014.

Cait ha revelado que primero intentó hacer la transición a mujer en la década de 1980, justo antes de conocer a Kris. Pero finalmente el proceso ocurrió en 2015, dos años después de su separación.

Caitlyn admitió que lamentaba la pérdida de Bruce y escribió en sus memorias Los secretos de mi vida que "no puedes simplemente borrar tu pasado", pero reveló no arrepentirse.