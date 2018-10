Caminata del Migrante: Más de mil hondureños inician marcha a EU

Ciudad de México.- La pobreza y la violencia que azotado a Hondúras ha provocado que más de mil personas iniciaran el sábado una marcha con la intención de llegar a Estados Unidos, atravesando México.

Familias completas, mujeres cargando bebes en brazos, niños y jóvenes iniciaron una caminata en el oeste de la nación luego de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pidió el jueves a los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador frenar la migración en masa, la corrupción y la violencia.

La llamada Caminata del Migrante, autoconvocada en redes sociales, partió de la norteña San Pedro Sula, la ciudad más activa comercial e industrialmente pero también la más violenta de Honduras, un país donde el 64 por ciento de los hogares viven en la pobreza.

Unas mil 300 personas pretenden atravesar Guatemala y llegar a Tapachula, en México, donde solicitarían refugio o una visa humanitaria para cruzar ese país, dijo Bartolo Fuentes, uno de los organizadores de la marcha.

Yo confío en que vamos a llegar a los Estados Unidos ,” dijo Fanny Barahona, una maestra desempleada de 35 años, que cargaba en brazos a una niña de 2 años y caminaba junto a otro hijo de 9. “En Honduras no hay empleo y uno vive con miedo de que lo vayan a matar a uno o a sus hijos”, agregó.

El país centroamericano es asolado en barrios y colonias por las pandillas que imponen violentamente un llamado “impuesto de guerra” o extorsión a pobladores, comercios y negocios, autobuses y taxis.

Autoridades mexicanas dijeron en un comunicado divulgado el sábado que la legislación mexicana no contempla un documento que conceda el ingreso a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dijeron que los migrantes deberían informarse sobre los requisitos antes de iniciar cualquier traslado.

Hondurasm junto a Guatemala y El Salvador impulsan con el apoyo de Estados Unidos un programa denominado Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central, dirigido a mejorar los niveles de desarrollo y seguridad para desalentar la migración.

Miles de personas migran hacia Estados Unidos desde estas tres naciones golpeadas por la violencia de pandillas y cárteles del narcotráfico y la pobreza acentuada por el insuficiente crecimiento económico y la corrupción.

Me voy porque aquí la vida está tremenda, no se encuentra trabajo y hay tanta violencia que a uno lo pueden matar caminando en una calle,” dijo Javier Solís, de 25 años que hace un año no tiene empleo y residía en las cercanías de San Pedro Sula, que cerró el 2017 con una tasa de 43.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.