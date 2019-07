¿Cardi B planea pasar de rapera a política? La artista se reúne con el senador Bernie Sanders

Estados Unidos.- La famosa rapera, Cardi B, el pasado lunes 29 de julio se reunió y grabó un video al lado del senador estadounidense, Bernie Sander, en un salón de uñas en Detroit, el cual es rentado por dos mujeres de origen afroamericano.

Cabe mencionar que con anterioridad tanto el senador como la rapera han mostrada que sienten una admiración por el otro, además de que donde fue grabado el video es donde se dará lugar a la segunda tanda de debates este martes 30 de julio y el próximo miércoles 31, de los aspirantes a la presidencia.

El senador buscó la colaboración con la influyente artista, pues busca movilizar el voto joven ya que según él no están votando suficientes jóvenes, además de señalar en CNN, que ha tenido la oportunidad de hablar tanto de crisis climática como de deuda estudiantil con la intérprete de I Like It.

Estamos trabajando en una manera de involucrar a más gente joven en el proceso político. El futuro de EEUU depende de la gente joven. Muchos están votando, pero no suficientes", dijo el senador a la cadena estadounidense.

Además de que con anterioridad en el programa de Jimmy Kimmel, confesó que a pesar la primera vez que se reúne cara a cara con la cantante, ya habían hablado en múltiples ocasiones con ella, donde le ha mostrado su genuina preocupación por el país.

Ella viene de un origen humilde, sabe cómo es vivir en la pobreza, luchar, y quiere asegurarse de que vamos a mejorar la vida para las personas trabajadoras en este país", dijo Sanders, que se manifestó "encantado" de tener el apoyo de la rapera.

Por otro lado, Cardi B, a través de su cuenta de Instagram agradeció a Sanders el haberse reunido con ella y haberle compartido su visión para mejorar el país, además de mostrarle su apoyo.

Estad atentos para ver cómo (Sanders) luchará por la justicia económica, racial y social para todos. Juntos, construyamos un movimiento de gente joven para transformar este país", escribió Cardi.

Cabe mencionar que no es la primera vez que hace una publicación sobre el senador ya que hace un mes a través de su Twitter compartió un mensaje sobre este.

He estado leyendo sobre Bernie Sanders y estoy muy triste por cómo le fallamos en 2016. Este hombre ha luchado por mucho tiempo por la igualdad y los derechos humanos. Ver a este país convertido en un lugar mejor ha sido realmente su pasión durante mucho tiempo, no un nuevo frente para una campaña", dijo.