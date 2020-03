Carlos Rivera dice que no hablará de Cynthia Rodríguez y pide respeto a su decisión

Madrid, España.- El cantante mexicano Carlos Rivera lucha por mantener los principios que lo han guiado desde sus inicios, lo que incluye preservar su privacidad personal más allá de lo que quiere revelar en sus canciones.

Hoy los artistas raros somos los que no subimos fotos más personales o íntimas (a redes), ya sean de nuestras parejas o familias. Yo eso me lo guardo para mí ", defiende el músico.

La conversación surge en coincidencia con los rumores sobre una supuesta infidelidad a su pareja, Cynthia Rodríguez, o sobre sus preferencias sexuales.

Yo intento mantenerme al margen y he aprendido que es mejor para mí. He preferido darle peso a mi carrera, que bastante esfuerzo me ha costado, y no que se especule con que si quiero tener hijos", señala.