Caso Ayotzinapa: Informantes rectifican sobre la presunta nueva ubicación de los 43

Chilpancingo, Guerrero.- Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43, anunció que los tres informantes que revelaron la supuesta ubicación de los normalistas desaparecidos hace cinco años dieron marcha atrás a sus afirmaciones.

De acuerdo al litigante, dicha rectificación pone en riesgo las diligencias que ya se han realizado en esa nueva línea de investigación.

Rosales señaló que a más tardar en 15 días, la Comisión Especial, así como la Fiscalía encargada de la investigación del Caso Iguala entregarán los resultados del seguimiento a los elementos aportados por el excoordinador de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo.

El exfuncionario sostiene que los 43 desparecidos fueron asesinados y llevados a un punto ubicado en la sierra.

Rosales dice que dichas declaraciones no se han desechado como lo reclamó el propio Villar Castillo días antes al quinto aniversario de los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.

Lo que sí dijo es que en las afirmaciones de Villar Castillo hay “una mala intención y un uso faccioso de la información que él dice que aportó” y reconoció que seguramente es porque se encuentra desesperado ante su condición de preso.

Aclaró que de los tres presos que se acercaron a Villar Castillo, solo uno dijo que sabía dónde están los 43 normalistas y que dicha declaración "se puso a consideración de la Comisión de la Verdad y la fiscalía especial, ellos han hecho lo propio y ya procesaron dichos datos2.

Luego señaló que el supuesto exintegrante de Guerreros Unidos ha variado su declaración en varias ocasiones, de tal suerte que ya no hay certeza respecto a la veracidad de la información inicial.

Y agregó:

Las personas que decían tener información, me refiero a otras dos, pues ya no quieren declarar, ahora dicen que no saben nada. La fiscalía ha tomado las precisiones para tomar declaración y dicen que no saben nada; entonces ahora me están poniendo el riesgo el proceso, por eso le queremos pedir que tenga más madurez”.