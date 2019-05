Caso Genaro, un año para que un juez hallara culpables a sus asesinos

Navojoa, Sonora.- Tuvo que pasar un año con audiencias aplazadas, dos necropsias y una gran presión social, para que ayer el Juez Primero de Oralidad Penal por fin diera un veredicto en el caso del homicidio de Genaro Arce Ruiz, encontrando culpable a tres expolicías municipales acusados del crimen.

La asesora legal de la familia, Martha Jiménez Hernández, presentó 21 pruebas que indicaban que Genaro había sido asesinado en las celdas de la Policía Municipal de Navojoa, y no se había suicidado como en un principio manejaron los agentes policiales. En total fueron cinco audiencias canceladas y tres audiencias de desahogo de pruebas y testigos, donde se presentaron en total 32 testimoniales, 21 por parte de la Fiscalía de Justicia y 11 por parte de la defensa.

El 2 de mayo de 2018, Arce Ruiz fue encontrado ahorcado en su celda tras haber sido detenido sin motivo aparente por agentes municipales, sin embargo las pruebas que se le practicaron a su cadáver arrojaron que había sido torturado y fallecido por golpes, no por haberse ahorcado.

El juez que llevó el caso informó a los imputados que su sentencia les será leída el próximo 20 de mayo, donde podrían alcanzar una pena de 30 a 40 años por los delitos de tortura, abuso de autoridad y homicidio. La prueba más contundente fue una donde indicaba que Genaro había sido golpeado de forma continua en el abdomen, y precisamente por uno de esos golpes perdió la vida.

El Crimen

A las 4:00 horas del 2 de mayo de 2018, Genaro Arce Ruiz fue encontrado en su celda con el extremo de un mecate atado a su cuello y el otro a uno de los barrotes, con las muñecas ensangrentadas: la información oficial de su muerte dictaminaba un suicidio. Sin embargo, al paso de los días la familia de la víctima se percató de las diversas lesiones que Genaro tenía en su cuerpo, y semanas después, una nueva necropsia arrojaba que había sido torturado y asesinado en las celdas de la Policía Municipal.

Las autoridades policiales se mantuvieron en la postura del suicidio, pero un video que la familia de la víctima subió a las redes sociales donde mostraban los golpes que tenía en todo el cuerpo, obligó a la Fiscalía General de Justicia a iniciar una investigación de oficio. Al paso de los meses se libraron órdenes de aprehensión contra los tres policías y el juez calificador identificado como Avelino P., quien se amparó ante la acción de la justicia, pero le fue negado y a la fecha se encuentra prófugo.

Un Año Esperando Justicia

Margarita Ruiz, la madre de Genaro Arce Ruiz, y sus familiares, rompieron en llanto luego de que el juez primero de Oralidad Penal de Navojoa declarara culpables a los tres expolicías.

Durante el juicio, la afectada escuchó los alegatos de la defensa de los policías y los de sus abogados, y estuvo al frente de las manifestaciones que hicieron a lo largo de un año por las calles de Navojoa, para que su hijo tuviera justicia.

Yo sabía bien que mi hijo no se quitó la vida, ellos lo golpearon y por causas de esos golpes él murió…, ahorita me siento… no sé, muy ida”, dijo consternada la madre de la víctima.