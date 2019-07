Centro de Atención Animal en Navojoa sigue detenido; animalistas denuncian falta de presupuesto

Navojoa, Sonora.- Las temperaturas aumentan y los animales son los más vulnerables en el municipio, pero cada vez son más las personas que se preocupan y hacen algo por ellos, sin embargo es necesario se concrete el proyecto del centro animal que no ha mostrado avances desde hace tres años, expresó Myriam Bárcenas.

La animalista y presidenta de la Fundación 'Milagro Canino' denuncia que hace falta dinero en el presupuesto del proyecto y la falta de compromiso de la actual administración de la ciudad de Navojoa.

No han logrado nada, no hay novedades, esto lo logramos los animalistas desde la administración pasada, el proyecto se hizo hace tres años, el presupuesto está ‘manoteado’, porque no dan un avance, vamos para atrás con este Gobierno es muy desesperante, creen que ‘Milagro Canino’ tiene la obligación de atender a los animales”, expresó Myriam Bárcenas.

La protectora de los derechos animales, denunció que las autoridades no tienen el compromiso y nunca se resuelve nada en los casos de maltrato animal.

Recientemente las temperaturas cobraron la vida de 4 mascotas, por lo que Bárcenas, insiste en la urgencia del centro animal.

El Presupuesto

Desde hace 3 años se logró este proyecto y existen dos terrenos donados para la creación de la estancia, pero el dinero fue ‘manoteado’ y no existe un verdadero avance, comentó la presidenta de la Fundación.

La fundación se ha dado a la tarea de rescatar y ayudar a perros que han sido maltratados

El presupuesto me lo ‘manotearon’ primero dijeron que llegó una cantidad, después quedó en 500 mil pesos, ahora son 300 mil, he defendido ese dinero, porque este Gobierno no iba asignarlo para lo que llegó, me dieron el ‘pitazo’ y fui y defendí los derechos de los animales, no han movido ni un solo dedo” indicó Myriam Bárcenas.

Casos sin Atender

El Ministerio Público no apoya las denuncias recordó la protectora, ejemplificando el caso de ‘Girasol’ una perrita que fue arrastrada por una persona en motocicleta.

El reglamento, las leyes que protegen a los animales, talleres, la Ley de transacción animal, no sirvieron, teníamos esperanzas en que se aplicaran, pero aún con testigos del caso, no hubo delito que perseguir, no se logró nada, dejan animales en la Fundación y la hacen responsable de cosas que le corresponde al municipio y ya no hayamos la puerta, comentó la animalista.

La Fundación se mantiene con las donaciones, pero el Ayuntamiento no hacen nada, vamos a seguir en esto porque los animales no tienen la culpa, vamos ser su voz, pero que no vengan a ‘colgarse logros’ que no han hecho", concluyó Myriam Bárcenas presidenta de Milagro Canino.

Los Recursos

El titular de Salud Municipal, Pedro Díaz, comentó que el municipio tiene un proyecto de crear una estancia animal, sin embargo esta ahí desde hace muchos años y puntualizó que es un tema en el que se tiene que poner atención.

Por lo que sabemos el centro se construirá en la salida a Huatabampo del municipio, donde se dará atención a los animales, expresó el servidor público.