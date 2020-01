Cepillín despotrica contra Pepe Aguilar por negarse a dar entrevistas: "Le falta humildad"

Ciudad de México.- El reconocido Cepillín aseguró que es indignante que artistas como Pepe Aguilar y su hija, Ángela Aguilar, huyan de los medios de comunicación para no dar declaraciones y hasta llamen a no hacer entrevistas.

"Están locos, incluyendo a Pepe Aguilar, eso no se hace, yo creo que el vínculo más cercano que tenemos los artistas con el público son ustedes (los medios), y es tonto el artista que al principio busca cámaras para darse a conocer y el día que se dan a conocer no se dan el tiempo (de atender a la prensa), sea en un aeropuerto donde sea".

El payaso lamentó la actitud del famoso cantante, para quien las cámaras deberían ser algo normal por todo su contexto artístico.

También incluyó a aquellos que se suben a los aviones y hasta se ponen lentes oscuros para que nadie los vea, y los comparó con artistas como Will Smith, que con una gran fama internacional siempre atiende a los medios.

Esta semana, Pepe Aguilar hizo una transmisión de video en la que criticó a los medios por interesarse en su vida personal y querer entrevistarlo junto a su hija en el aeropuerto.

Mis amigos periodistas, no tenemos por qué darles entrevistas en los aeropuertos, cuando nos portemos mal en una conferencia de prensa o en un estudio ok, estoy de acuerdo, pero ahí (en el aeropuerto) no, y luego se te ponen enfrente (...) los aeropuertos no son salones de prensa, ¿ok? Si quieren hacer las cosas bien háganla bien", y agregó que ni tienen por qué contestar ni los medios dar lata en esos lugares.