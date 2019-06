César Bono habla sobre la salud de José José, la última vez que lo vio en Miami

A pesar del hermetismo que gira en torno a José José y su estado de salud, ahora es César Bono quien ha revelado algunos detalles de su encuentro con el 'Príncipe de la Canción’.

Durante una entrevista con diversos medios de comunicación en el estreno de la obra Avenida Q, Bono declaró.

Estuve en Miami con él una vez, la segunda vez que fui ya no me dejaron entrar”, dijo el actor.

Al ser cuestionado sobre el estado de salud del intérprete de Almohada, César comentó.

La gran diferencia que vi fue su complexión, o sea, su lucidez es perfecta, la manera de hablar como lo oímos desde hace un tiempo para acá (igual), pero si delgado, muy delgado, y es que me dijo que estaba hospitalizado por una infección, entonces yo me imagino que fue ahí donde perdió peso, pero fue lo único que yo le noté de las últimas veces que lo he visto”, informó Bono.

Finalmente, el histrión confesó que supo que cometió un error cuando tocó el tema de José Joel y Marysol, hijos mayores del cantante.

Fui un poco imprudente al hablarle de sus hijos porque yo sabía que existían problemitas, pero si le dije que sus hijos lo aman, entonces me empezó a hablar de su punto de vista pues sí, pero no me gusta que discutan, que mis hijos de tal matrimonio no discutan con la de este matrimonio.

Yo lo entiendo porque yo también tengo dos matrimonios, entonces yo lo entiendo, pero creo que fui imprudente al hablarle de eso, pero luego también me concilié conmigo mismo al pensar que lo único que le hablé fue de amor.