Ciudad Obregón cuenta con alta tecnología en cirugías de matriz

Ciudad Obregón, Sonora.- 2 años con sangrado abundante, endometriosis y quistes padeció Ángela Godoy hasta que optó por someterse a una cirugía laparoscópica con el doctor Ernesto Rodríguez Juárez, ginecólogo que utilizó una nueva tecnología menos invasiva que otros médicos le habían ofrecido.

Cuando hablé con los dos primeros ginecólogos, yo no quería hacérmela porque era muy invasiva, era una abertura tipo cesárea y tenía mucho miedo, además me decían que me iba a recuperar en cuatro meses”, comenta.