Ciudadanos de Hermosillo aseguran no creer en las 'lágrimas de cocodrilo' de la alcaldesa Célida López

Hemosillo, Sonora.- La falta de recursos económicos por las que atraviesa la ciudad de Hermosillo, ha tocado las fibras más sensibles en todos los aspectos posibles, pues día a día se hace evidente la falta de infraestructura a la que se enfrenta la ciudad y se traduce principalmente al enorme problema que hay con los baches.

Durante su primer Informe de Gobierno, la alcaldesa Célida López al hablar del tema no pudo contener las lágrimas y afirmó “Para terminar quiero decirles que este año no ha sido fácil', externó con un nudo en la garganta y expresó: “la gobernadora me dice que no llore y que tengo que ser fuerte”.

Yo que más quisiera, pavimentar toda la ciudad, responderle a la gente con sus solicitudes de vivienda, poder tener mejores sueldos, desde ya, para nuestros policías, pero todos los lunes nos enfrentamos a un estado financiero y a las cuentas bancarias de la ciudad”, expresó limpiándose las lágrimas.

Ciudadanos no creen

Sin embargo, más allá de compasión la ciudadanía comenzó a atacar tachando el hecho de “un cuento planeado”, inconformidad que se vio reflejada en Twitter.

Buenos días @CelidaLopezc ������ aquí llegando tarde a la chamba por el tráfico que se hace por los baches que persisten por su incompetencia, cree Usted que si le lloro al Jefe me quite el retardo? Aquí estoy ensayando su puchero para ver si pega, saludos — Aquiles Castro F (@AQUILESCASTROJr) September 17, 2019

Dice @CelidaLopezc que nos acostumbremos a que la ciudad esté hecha un chiquero porque no pagamos impuestos, pues yo si los pago y además, como muestra, tengo dos trienios quejándome de este vecino que se adueñó de un área común de la colonia y propiedad de @HermosilloGob — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) September 17, 2019 Aquí un recuerdo de Facebook de la @CelidaLopezc intoxicaba a la gente generando caos junto a Alfonso Durazo, ellos fueron siempre los responsables de que bloquearan las calles y saboteaban los servicios públicos, TE ACUERDAS @JavierDagnino @NARANJERO75 @R_Mazon @michelleriveraa pic.twitter.com/3XHmPFu1qg — Eduardo fi-chairo King �� (@ReyesLuna88) September 17, 2019 Quien le haya aconsejado a @CelidaLopezc "llorar" para justificar que no ha podido ni con los baches, es porque seguramente ha escuchado los madrazos que echamos los ciudadanos cada vez que por sacarle la vuelta a un bache caemos en otro. #SinLlorar — Claudia Parada (@cparadal) September 16, 2019

Otros tantos fueron los ciudadanos que se quejaron de que sí han pagados sus impuestos y siguen sin recibir un buen servicio y ver avances en la ciudad.

Célida se defiende

Ante las críticas la alcaldesa respondió que lo políticamente correcto dicta que no se debe de llorar pero que ella sigue siendo humano aún teniendo el cargo de presidenta municipal.

Lo políticamente correcto dicta no llorar, pero se sigue siendo humano o aun siendo alcalde. Mis padres me aconsejaron no mentir y no ser hipócrita. Soy franca y lloro y sonrio cuando mi corazón me lo dicta. Mujer que llora es mujer que vive”, señaló en Twitter .