Claudia Pavlovich cumple con abastecimiento de agua en Pitiquito

Pitiquito, Sonora.- Mejorar la calidad de vida de los sonorenses seguirá siendo el objetivo principal de quienes trabajan en el Gobierno del Estado, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar obras de abasto de agua a los vecinos de Pitiquito, e infraestructura educativa para los habitantes de Caborca.

En la comunidad La Estación, municipio de Pitiquito, la gobernadora Pavlovich entregó la línea de conducción, tanque de almacenamiento y reequipamiento de pozos para abasto de agua, una obra que requirió una inversión de 13.70 millones de pesos, y que responde a la petición de sus habitantes, quienes tenían dificultades para contar con el vital líquido en sus hogares.

Con esta obra, se beneficia a la totalidad de la población de ese municipio, más de 12 mil habitantes no contaban con el servicio de agua potable en forma constante.

“Sé que esta obra es muy importante para Pitiquito, podemos hacer muchas cosas, podemos pavimentar, hacer placitas, pero si la gente no tiene agua no tiene nada, no hay desarrollo económico, no se vive con dignidad”, señaló.