Claudia Pavlovich establece red para acercar Servicios de Salud a sonorenses     

Hermosillo, Sonora.- Para asegurar el acceso a los servicios de salud a los sonorenses y brindar una atención oportuna, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó un convenio de coordinación para el intercambio de Servicios de Salud con las instituciones públicas federales y estatales del sector.

El acuerdo se estableció entre la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), para crear una red de protección social orientada al derecho a la salud de todas y todos los sonorenses.

La gobernadora Claudia Pavlovich destacó que con este convenio se prestará de manera compartida los servicios de cada una de las instituciones involucradas, para que ninguna persona en la entidad se quede sin la atención que requiere.

La verdad me da mucho gusto que sí he visto los avances concretos en materia de salud, que todas las instituciones han presentado; no olvidemos que siempre va a haber un sector, una persona, alguien que necesite ser atendido por parte del sector salud, y en eso está la tarea de cada uno de ustedes aquí presentes con la convicción y el compromiso que eso requiere”, expresó la gobernadora Pavlovich.