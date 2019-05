Cobach San Ignacio cerrará, sin importar la lucha diaria de sus alumnos por estudiar

Navojoa, Sonora.- Juan Cruz Jusacamea Mendoza camina cerca de tres horas para llegar al Colegio de Bachilleres. Asiste a la escuela sin tener a veces dinero para comer, ya que trabaja cortando sábila para subsistir, porque su padre se encuentra en cama por una herida y perdió a su madre cuando tenía dos años.

Él es uno de los estudiantes que se quedarían sin oportunidad de estudiar, si las autoridades educativas deciden cerrar el Cobach de San Ignacio, porque no es una opción ir a estudiar fuera de su comunidad, El Siviral, ya que a veces no alcanza ni para poner comida en la mesa, menos para los camiones.

Autoridades, no la cierren, otros jóvenes quieren entrar, así como yo lo deseé”, dijo Juan Cruz al tiempo que aclara que esa escuela preparatoria fue la única opción que pudo tener para estudiar.

La odisea del estudio

Los estudiantes de bajos recursos de las comunidades de San Ignacio expresaron su vivir diario para asistir a la preparatoria, y desean que las autoridades los escuchen para que jóvenes como ellos puedan tener la oportunidad de ingresar al Cobach de esa localidad, ante el inminente cierre del plantel, por falta de presupuesto.

Alumnos de cuarto semestre del Colegio de Bachilleres, plantel San Ignacio Cohuirimpo, hablaron sobre sus dificultades para trasladarse a esa institución educativa, la cual vieron como única opción para poder continuar sus estudios.

La falta de recursos económicos en sus hogares y las distancias les dificulta la asistencia al Cobach, es por eso que desean que no cierren el plantel, ya que amigos y conocidos de sus pueblos quieren entrar a esa preparatoria, pero están con incertidumbre y miedo por la situación por la que pasa la unidad.

Desde Nachuquis

Raúl Israel Verdugo Jusacamea, expuso que por la situación económica en su casa, donde su padre es jornalero y su madre ama de casa, tiene que ayudar en el campo agrícola desde temprana hora, y cansado alistarse para caminar o tomar un ‘raite’ desde las 12:00 horas hasta llegar a su escuela a clases a las 14:00 horas.

Indicó que no tiene comodidades, como computadora o internet, menos algo en qué trasladarse, pero lo que sí tiene son ganas de estudiar, es por esa razón que espera que así como él, se dé oportunidad a otros jóvenes de ingresar al Cobach de San Ignacio.

Tengo amigos de mi pueblo que me dicen al saber que van a cerrar la ‘prepa’, ‘chale, yo quería entrar ahí, cómo le haré para tener que ir hasta el Centro’, es por eso que deben de pensar en nosotros y en esos jóvenes; las autoridades tienen todo, nosotros no, es por eso que espero no la cierren”, dijo.