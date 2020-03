¡Como la Princesa Diana! Meghan luce 'vestido de la venganza' y manda mensaje a la Corona: "Me extrañarán cuando me vaya"

Reino Unido.- Los atuendos de los duques de Sussex para sus últimos compromisos reales fueron una "clase maestra en vestir para venganza", según Vanity Fair.

Meghan Markle, de 38 años, deslumbró en conjuntos espectaculares mientras realizaba sus últimas salidas como miembro de la familia real, incluido el atuendo azul de Victoria Beckham que usó el pasado jueves en los Endeavour Fund Awards y el impactante vestido rojo de Safiyaa que portó el fin de semana para el Festival de Música Mountbatten.

Los 'looks' fueron cerrados con broche de oro con el vestido verde esmeralda con una detallada capa de la diseñadora Emilia Wickstead, mientras se presentaba en público por última vez este lunes para el servicio del Commonwealth Day en la Abadía de Westminster.

Vanity Fair reveló que estos outfits, cuidadosamente elegidos, fueron diseñados para mostrar a la familia real "de lo que se perderán" una vez que Meghan y el Príncipe Harry dejen la Corona a finales de marzo.

Durante los últimos días, los looks tan glamurosos, brillantes y ajustados al cuerpo durante su llamada 'gira del adiós' con Harry son una clase maestra en vestir para la venganza, solo que en vez de ser para un exnovio, la entidad que estará triste de perderla es la monarquía británica", se lee en la publicación.

El guardarropa de la duquesa, el cual promueve marcas independientes, marcas creadas por mujeres y prestigiosos diseñadores británicos, es comparado al "vestido de la venganza" de la Princesa Diana.

No desde que la Princesa Diana reapareció con un icónico vestido negro sin hombros de la diseñadora Christina Stambolian, acompañado de una gargantilla de perlas, el mismo día de junio de 1994, cuando su exesposo -el Príncipe Carlos- admitió en televisión nacional que le había sido infiel, ninguna mujer de la realeza en transición había enviado un mensaje tan contundente: 'Me van a extrañar cuando me vaya'".