¿Cómo ponerle precio a nuestro auto usado?

A primera vista, ponerle precio a un auto usado no parece ser una tarea demasiado complicada, sin embargo, definir el precio correcto es bastante complicado. A continuación analizaremos algunas prácticas y las mejores opciones para ello.

Lo primero que debemos hacer cuando colocamos nuestro auto usado en venta es definir el precio que pediremos por él. La mayoría de la gente sigue alguno de los siguientes dos caminos:

1) Entrar a algún portal o tianguis en línea y comparar precios de autos similares para definir el valor del propio. Este camino presenta algunos problemas de inicio. El más obvio de todos es que no sabemos cómo llegaron los demás dueños al precio anunciado. Otro, menos obvio, pero igual de importante, es que no consideramos que la gran mayoría de estos precios están un poco inflados con el objetivo de bajarlo durante una negociación. Y el tercer problema es que no todos los autos se encuentran en la misma condición, y lo que es más, tendemos a pensar que nuestro auto está mejor que el resto. Esto, a menos que lo hayas cuidado como a tu propio hijo, casi nunca es cierto.

2) Utilizar guías para definir el precio de su auto usado. El problema radica desde el nombre: estas son guías que no indican el precio final de nada. En la mayoría de las situaciones, estas guías ofrecen valores para autos en perfectas condiciones y para venta entre particulares, así que si quieres venderlo a una empresa (agencia, lote o empresa de compra inmediata) no esperes que la oferta sea igual. Los motivos son muchos y no vale la pena exponerlos aquí. En este mismo punto aparece, de nuevo, el tema de la condición de nuestro auto.

¿Está en perfectas condiciones?

Probablemente no. Podrías evaluar su condición con una agencia o taller especializado y tomar en cuenta el costo de reparaciones que haya que hacerle a tu auto para ajustar su valor. Esto, primero que nada, no es gratis, así que involucrará algo de inversión de tu parte. Sabiendo la condición de tu auto y calculando su valor mecánico, el siguiente paso es conocer el valor de mercado. Quizás tu auto lo está buscando mucha gente, en cuyo caso, ellos se lo pelearán y conseguirás venderlo al mejor postor. También puede pasar que tu auto en específico casi nadie lo busca, en cuyo caso el precio deberá bajar para que puedas lograr deshacerte de él.

¿Cómo saberlo?

A menos que trabajes en la industria de compra-venta de autos será muy difícil conocer la situación en tiempo real del mercado para tu auto usado. Sí, es un tanto desalentador, pero tener en cuenta este punto es importante para entender por qué tu auto no sale después de semanas o meses de ponerlo a la venta. Actualmente, en México existe una nueva alternativa, llamada Vendetuauto, que ofrece una solución a este problema. Ellos, por su complicado sistema de compra-venta, conocen el estado real del mercado para cada auto.

¿Cómo funciona?

Ellos compran tu auto de inmediato, así que de entrada nos ahorramos el tiempo de espera en lo que encontramos comprador. Lo que pasa después es que ellos lo colocan a la venta a través de un sistema de subastas entre profesionales de la compra-venta de autos, por lo que pueden asegurarse de venderlo al profesional que en ese momento ofrezca más por él. De esta manera, ellos te hacen la mayor oferta que puedan en base a ese conocimiento actualizado de mercado para tu tipo y modelo de auto en específico.

Lo mejor, todo el proceso es sin costo para ti, el vendedor. Lo único que hay que hacer es entrar a su sitio e ingresar la información de tu auto para recibir una cotización. Allí mismo podemos programar una cita de inspección, en la cual evaluarán la condición de nuestro auto y ajustarán la cotización según los detalles que haya que reparar o los trámites que tenga pendientes (así es, ¡no tenemos que hacerlo nosotros!).

Confirman su oferta y te pagan directo por transferencia electrónica, para no andar cargando efectivo y puedas ver el dinero en tu cuenta al momento a través de tu banca móvil. Nuestra recomendación es que, al momento de colocarle precio a tu auto usado, consideres su cotización, pues está elaborada con datos reales del mercado y no tenemos que andarle adivinando. Al final del día, la gran mayoría de la gente que no vende rápido su auto es porque su valuación es equivocada. Y, siendo gratis y sin compromiso, no perdemos nada. Ahora, si queremos ahorrarnos todo el proceso de encontrar comprador y elaborar trámites, allí mismo tenemos al comprador.

¿Qué mejor?