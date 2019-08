Como si hubiera sido ayer; Dave Grohl recuerda grabación de ‘Smells like teen spirit’

Estados Unidos.- El exbaterista de Nirvana, Dave Grohl, recordó con mucha elegría como fueron la grabaciones de la canción Smells like teen spirit, la cual marcó una época en la banda llevándolos al clímax de su carrera.

Mediante una entrevista el músico de 50 años reconoció que esa melodía le cambio la vida, pues una de las que repuntó a la banda hacia el éxito.

Kurt tenía una genial comprensión de la composición de canciones en su simpleza y profundidada. Nos hablamos en la sala de ensayo con el volumen en 10 mientras estábamos tocando. Sabía cuándo se acercaba el verso porque veía el pie de Kurt acercándose a apagar el pedal de distorsión”, argumentó.

Así mismo el ahora líder de Foo Fighters, hablo del momento en el que reconoció a Nirvana, pues este llegó en 1991 tras el lanzamiento de Nevermind.

Me fascinó la disonancia y el caos, y después estaba esta hermosa canción ‘About a Girl’ en el medio que bien podría haber figurado en un disco de The Beatles en los 60”, aseveró.

Por ultimo Dave Grohl de forma triste dio declaraciones de que sintió tras el final de la banda, recordando la canción You Know You’re Right, última que grabaron junto al fallecido Kurt Cobain.

Pensaba que sonaba como si estuviera cantando el coro. Ahora lo oigo y me parece como si estuviera llorando”, dijo.