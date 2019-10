¡Como un par de gotas de agua! Estos famosos de Hollywood tienen un gran parecido entre si

Ciudad de México.- En Hollywood existe una inmensa variedad de artistas que han encarnado a diferentes personajes en diferentes cintas, no obstante, en esta lista se hará mención de famosos que podrían personificar a otros famosos en alguna cinta biográfica, debido a que parecen dos gotas de agua.

Estos artistas han sido confundidos a los largo de su carrera por Hollywood, debido a su gran parecido físico, algunos no tanto, pero la gran mayoría pareciese como si estuvieran frente a un espejo.

Nina Dobrev y Victoria Justice

La reconocida actriz y cantante que apareció en la serie Victorious, hace mención de forma cómica, que Dobrev es su gemela perdida, inclusive la presentó de esa manera en los Choice Awards en el 2015.

Jeffrey Dean Morgan y Javier Bardem

Bardem el esposo de Penelope Cruz, ha sido frecuentemente confundido por propios y extraños, luego de tener un abismal parecido con el actor que interpretó al antagonista Negan en The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan.

Leelee Sobieski y Jennifer Lawrence

La protagonista de The Hunger Games y Sinsajo, tiene un parecido relativo con la actriz Leelee Sobieski, en varias entrevistas, los periodistas las han confundido la una con la otra, lo que ha causado una cómica confusión.

Katy Perry y Zooey Deschanel

La cantante que se conoció a nivel mundial por su éxito Hot and Cold, Katy Perry, goza de un parecido singular y cercano con la actriz de 39 años de edad, Zooey Deschanel, mucho fans alrededor del mundo, suelen confundirlas muy seguido.

Mark Wahlberg y Matt Damon

En las calles, estos dos hombres son confundidos con el otro muy seguido por sus fans, sin importar este acontecimiento, ambos responden de manera muy educada y tomando un poco de humor por le momento.

Natalie Portman y Keira Knightley

La actriz quien interpretó a la niña pequeña junto a Jean Reno en la cinta Leon: The Professional, es frecuentemente confundida con la estrella de Hollywood que le dio vida a Elizabeth Swann en Pirates of the Caribbean.

Paul Reubens y Alan Cumming

Muchas personas al rededor del mundo afirman que son la misma persona, pero no es así, pues el gran parecido que tiene Alan Cumming, quien interpretó al antagonista en Mini Espías, con Paul Reubens, el hombre que dio vida a Pee Wee Herman.

Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard

Estas actrices saben muy bien que son como dos gotas de agua, y muy frecuentemente confunden a sus fanáticos de forma cómica.