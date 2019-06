Comunidad LGBT deja contundente mensaje a Gobierno de AMLO

Ciudad de México.- La ruta del Ángel hasta el Zócalo estuvo lleno de color y orgullo por la comunidad LGBT, el día de ayer 29 de junio, por lo que según informó el Gobierno capitalino fueron más de 170 mil personas las que participaron y marcharon demostrando que se sienten orgullosos de pertenecer a la comunidad.

A pesar de que todo transcurrió sin incidentes en esta celebración, diversos participantes expresaron los problemas que los aquejan y preocupan, que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió iba a ayudar a cesar.

Estos integrantes manifestaron que todo es solamente una pantalla planteada por las autoridades con lo referente a la igualdad de género y los funcionarios solo lo utilizan para aumentar su capital político.

Es por esto que los manifestantes de la marcha pidieron al Gobierno ponerse a trabajar y dejar de usar Twitter para postear falsos y vacíos comentarios de apoyo hacia ellos y no ver ningún avance.

Los políticos usan esa red social para comentar el tema, pero no vemos que haya avances. Además no me siento representada por nadie de la administración pública, lo ideal será que alguien de la comunidad ocupara un cargo alto dentro de la política”, comentó Miranda, una marchante.

El presidente tiene una relación muy extraña con la comunidad y con la iglesia. Él no quiere ofender a nadie y en lugar de que Morena diga fuertemente que nos apoya, no lo hace para no ofender a los políticos”, expresó Emma, otra manifestante.

Sin embargo, la falta de comprensión y un nivel de apoyo bajo no es todo de lo que la comunidad gay teme, sino a la fuerte falta de seguridad que sienten día con día con el alto rango de amenazas que sufres estos.

A mí no me ha pasado directamente, pero si tengo miedo, porque a otros amigos los han golpeado en la calle y no hay Policías que los defiendan”, explicó un menor de edad acompañado de su madre.

Hace falta mucho por lo que trabajar, muchos tabús que romper y muchas ideologías que se deben de terminar en una ciudad que se dice la numero uno en diversidad”, manifestó Luis de 32 años frente al Palacio de las Bellas Artes.

Aún existen muchos crímenes de odio y hay mucha gente que hace esa discriminación y diferenciación, Ciudad de México realmente no es incluyente”, afirmó.

De igual manera pidió a las autoridades que presten mayor atención a la seguridad nocturna, pues los dueños de antros y bares han sido amenazados por criminales.

La vida nocturna era una tradición de la vida gay, pero se fue cerrando porque los dueños decían que les pedían cuotas para laborar”, finalizó.