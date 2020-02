Comunidad artística denuncia falta de diálogo con el Instituto Sonorense de Cultura para Un Desierto para la Danza 2020

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la comunidad artística exponen la falta de diálogo y apertura por parte del Instituto Sonorense de Cultura, para la realización del festival Un Desierto para la Danza 2020.

La Muestra Internacional Un Desierto para la Danza 2020 se encuentra envuelta en una polémica de la que aún no se sabe si saldrá bien librada. Y es que, a la fecha no se ha logrado tener un consenso entre el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), y los ‘Grupos Anfitriones’ de la muestra, quienes durante los 27 años que se ha realizado el festival, se han encargado de la curaduría, organización, logística y ejecución de la muestra, siempre apoyados por el ISC.

Sin embargo, 2020 pareciera ser un parteaguas en la historia de festival de danza, considerado como el más importante del noroeste del país.

El pasado 17 de enero, Producciones La Lágrima compartió en sus redes sociales un comunicado en el que expresaba su preocupación por el desarrollo del festival, exponiendo una serie de problemas e irregularidades con el ISC.

Así mismo, señalaban que hasta ese momento los ‘Grupos Anfitriones’ no tenían información sobre la realización del festival, por lo que estaba en el aire si habría muestra este año o no.

Por su parte, el ISC también emitió un comunicado en el que manifestó que el festival no corre ningún peligro de cancelación, y que todo se realizará en tiempo y forma, y en el cual expone que la realización del mismo corre a cargo completamente del Instituto, entre otras cosas.

Señalan falta de seriedad en el ISC

Rosario Manzano, quien es crítica de danza en Excelsior, Premio Nacional de Danza José Limón y egresada de la Escuela Nacional de Danza, comenta que el Desierto para la Danza se ha convertido en un evento que es sistemático y que tiene una aceptación dentro del campo de la danza misma a nivel nacional y dentro de la propia comunidad de Hermosillo y de otras partes de Sonora, sin embargo, el ISC tiene poca seriedad a la hora de asumir las responsabilidades económicas que le corresponden.

En mí experiencia, y hablo por mí estrictamente, yo he aceptado asistir y hacer una serie de actividades relacionadas con mi trabajo, al Desierto porque me han invitado estas personas que son profesionales de la danza, pero en realidad el Instituto a mí me ha dejado colgada al menos dos veces. Ha habido verdaderos pleitos por la falta de seriedad que ha tenido en muchas ocasiones el Instituto en cuanto al pago de honorarios, que debían haber estado liberados desde mucho tiempo antes”, expone.

Mencionó además que este tipo de eventos requieren de una preparación con suficiente tiempo y se les debe dar la seriedad que tienen. Asimismo, es de vital importancia que se tome en cuenta a quienes son verdaderos expertos en el tema.

Por último, menciona que el comunicado del Instituto, el cual no ostenta ninguna firma oficial, le parece de lo más grosero, pues están dando a entender que no hacen falta los artistas para organizar un evento de tal importancia.

Porque hay este ‘ninguneo’ de “ustedes no se metan, y ya que nosotros pagamos pues nosotros decidimos”. No, que no se equivoquen, nosotros les pagamos su sueldo con nuestros impuestos, y el dinero que se va a utilizar no es de ellos, si no son una empresa, son el Gobierno, y el gobierno está al servicio del pueblo, de los ciudadanos”, puntualizó.