Comunidades yaquis, en riesgo de cáncer por presencia de arsénico en agua y polvo

Ciudad Obregón, Sonora.- La salud de habitantes de las comunidades Yaquis principalmente de Pótam se encuentra en riesgo, de acuerdo a investigaciones realizadas por Mercedes Meza Montenegro, doctora del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), se detectaron altos niveles de arsénico en agua y polvo, que podría desencadenar en cáncer y enfermedades crónicas.

Ante tal situación el Itson, la Universidad de Sonora (Unison) y la Universidad de Arizona trabajan en conjunto para analizar los niveles de arsénico que hay en los pozos y polvo en el sur del Estado de Sonora.

La investigadora encargada de dirigir el proyecto, comentó en entrevista con TRIBUNA que se tiene conocimiento que hay pozos desde la región de Hermosillo hasta Navojoa donde se presentan diferentes niveles de arsénico.

Ya detectamos varias comunidades, no solo son las Yaquis que tienen niveles de arsénico que están por arriba de la Norma Oficial Mexicana y también están por arriba de la Organización Mundial de la Salud. Pero curiosamente uno de los pozos que tienen mayores niveles es el de Pótam, pues rebasa casi cuatro veces la norma”.

Informó que la norma NOM-127-SSA1-1994 solo permite 50 microgramos de arsénico por litro y Pótam tiene alrededor de 100.

Meza Montenegro explicó que tienen localizados más de 60 pozos en los que están trabajando, en las comunidades de Quetchehueca, Bácum, Navojoa, Huatabampo entre otras.

Explicó que la idea es analizar esos polvos que se muestrearon y llevar los resultados con los gobernadores yaquis, luego al Sector Salud y a las autoridades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

A mí me tocó estar todavía el año pasado muestreando agua y polvo y los niveles siguen dando alto, pero no se han tomado las medidas que se requieren y sí están enterados, pero no se ha hecho nada al respecto, por lo que se determinan biomarcadores de tal forma que antes de que se presente la enfermedad se pueda saber si existe un problema.